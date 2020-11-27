رنا رئيس تستعيد ذكرياتها من مهرجان الجونة بصورة.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

واستعادت رنا رئيس ذكرياتها من مهرجان جونة السينمائي بدورته الرابعة، بصورة لها من علي الريد كاربت تبتسم فيها الي المصورين.

و ترتدي رنا رئيس جامبسويت باللون الابيض بدون اكمام، مع ميك اب ثقيل بالالوان الترابية يوضح ملامح وجهها الجميلة.

و اعتمدت رنا رئيس علي ترك شعرها الكيرلي منسدلا علي كتفيها، مع شنطة براقة باللون الابيض علي كتفها الايمن.

و لم تتكلف رنا رئيس وضع ايه اكسسوارات، سوي اسورة فضية اللون في معصمها الايسر.

و اعتمدت رنا رئيس في مهرجان الجونة بدورته الرابعة علي اطلالات بسيطة و جميلة، تظهر بها جمالها الطبيعي، و من المتعارف عليه انه تميل رنا الي البساطة في اختيار ملابسها.

و جاءت التعليقات من قبل متابعينها علي الصورة كالاتي :

بحبك اقسم بالله، جميلة، متألقة.

و قدمت رنا فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز وليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.

و عبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.

و قالت رنا رئيس، في تصريح لـ "صدى البلد": " شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، وزي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا وده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها ".

أما عن أصعب مشهد فقالت: " من أصعب المشاهد نفسيًا، عن علمي بقرار زواج والدتي، وأنا لا أملك حق اختيار".

و اوضحت رنا : تعاونى مع الفنان غادة عبد الرازق كان من أصعب الأعمال و كنت متوترة فى المشاهد الاولى التى جمعتنى بها و هو الامر الذى ظهر فى الكواليس و لكن سرعان من تمالكت نفسى و استطاعت غادة ان تساعدنى فى البداية.