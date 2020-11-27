الأهلي المصري رابع المتأهلين لمونديال الأندية في قطر

لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية اثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لهذا العام بالفوز على جاره ومنافسه التقليدي العنيد الزمالك 2 / 1 اليوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.





وأصبح الأهلي رابع المتأهلين لهذه النسخة من مونديال الأندية والتي تستضيفها قطر من أول إلى 11 شباط/فبراير المقبل حيث سبقه كل من الدحيل حامل لقب الدوري القطري ممثلا عن البلد المضيف وبايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسية.





وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في هذه النسخة من مونديال الأندية خلال الشهرين المقبلين حيث يتبقى تتويج ثلاثة اتحادات قارية هي آسيا وأمريكا الجنوبية (كأس ليبرتادوريس) وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) .





وبهذا ، سيخوض الأهلي فعاليات مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه بعد نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 .





وكان الفريق حقق أفضل نتائجه في مونديال الأندية خلال نسخة 2006 باليابان حيث أحرز المركز الثالث في البطولة.





وفي المقابل ، فقد الزمالك فرصة أخرى للظهور الأول في مونديال الأندية علما بأنها كانت الأقرب له منذ أن حرم من مشاركته الأولى المستحقة في البطولة وذلك في نسخة 2001 عندما ألغيت هذه النسخة بسبب إفلاس الشركة الراعية لبطولات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في ذلك الوقت.





وكان مقررا أن تقام هذه النسخة من المونديال كالمعتاد خلال أول ديسمبر لكنها تأجلت إلى فبراير المقبل بقرار من الفيفا بسبب تأخر حسم عدد من البطولات القارية للأندية نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



