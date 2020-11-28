السيسي يوجه بالبدء بمشروع "اهالينا3".. نواب: الدولة انفقت 10 مليارات جنيه للقضاء علي العشوائيات و جذب المستثمرين أولي الفوائد.. و أكثر من 45 ألف أسرة استفادت من هذا الدعم

- برلمانية : أكثر من 8000 أسرة مستفادة من مشروع " أهالينا3" لتطوير العشوائيات والسيسي أعطي المواطنين حقوقها

- ‎إسكان النواب تشيد بجهود الحكومة في تطوير المناطق العشوائية

-برلماني: العشوائيات رحم يولد منه الإرهاب والدولة تتصدي بالتطوير









كانت المناطق العشوائية بحالة يرثي لها فهي بمثابة قنبلة موقوته ينفجر منها اغلب الظواهر السلبية بالمجتمع في ظل غياب دور الحكومات السابقة، أما الأن فنحن بعصر بداية النهاية علي العشوائيات بمصر، اطلقت الدولة عدد من مشروعات التنمية لمجتمعات عمرانية جديدة ترفع من مستوي المعيشة للمواطنين في ظل توجيهات وحرص الرئيس السيسي علي توفير كافة سبل الحياة الكريمة وتنمية الإقتصاد القومي، مما دفع عدد من النواب بالإشادة بتلك الخطوات الجريئة.





‎في البداية أشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود الرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان وتوجيهاته القائمة بناء علي وعي منه بمشكلات المواطنين وأن المسكن أولي أساسيات الإحتياجات للعيش حياة كريمة بخلاف توفير الصحة والتعليم، لافتة إلي أن المناطق العشوائية توغلت بالمحافظات نتيجة إهمال الحكومات السابقة مقارنة بالوقت الحالي الذي يشهد بناء مجتمعات عمرانية جديدة.





‎أضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مشروعات الإسكان الإجتماعي التي أطلقتها الدولة للقضاء علي العشوائيات عملت علي إحداث تغيير جذري بالمستوي المعيشي للمواطن، فمن المعروف دائما أن البيئة الإجتماعية لها دور كبير ومحوري في بناء الشخصية نظرا الأرتباط الأنسان بمنزله والبيئة المحيطه به.





‎وعن فوائد حملة القضاء علي المناطق العشوائية، قالت عضو مجلس النواب، إن المنفعة الكبري هي الاارتقاء بحياة الأفراد وإنخفاض معدلات الجريمة وتنمية الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والحد من مشكلات التلوث البيئة الناجمة من تلك المناطق والتصدي للسلوكيات البذيئة التي بمثابة مكون أساسي في نشأة البؤر الإرهابية.





‎كما أشارت النائبة، إلي أن نموذج حي " الأسمرات" بالمقطم يعد إنجازا بكل المقاييس حيث استفاد به أكثر من 8000 أسرة، إضافة إلي مشروع " أهالينا" الذي وجه الرئيس السيسي بالبدء في مرحلته الثالثة وفق الخطة الإستراتيجية للقضاء علي العشوائيات وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بوجهة حضارية، مضيفة أن هناك مناطق تحتاج لدعم الدولة بهذه المشكلة مثل منطقة عزبة الهجانة بالكيلو 4 ونصف بحي مدينة نصر و أجزاء من أحياء دار السلام والمرج.





‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة : منظومة حقوق الإنسان بمصر تحققت أهدافها و متطلباتها بفضل مبادرات الرئيس السيسي و رغبته برفع المستوي المعيشي للمواطنين ومنحه كافة الحقوق والخدمات التي من شأنها الحفاظ علي كرامته وحريته وعيشه بسلام.





ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة العشوائيات قنبلة موقوتة تفرز ظواهر سلبية بالمجتمع من شأنها الإضرار بأخلاق وسلوكيات المواطنين و إعاقة سير ونمو الإقتصاد المصري، فالتأثير الناجم يكون علي كل جوانب الحياة سواء بيئية ، إجتماعية، صحية فهي تزيد من أعباء الدولة و تعمل علي دحض الإنجازات.





أشاد " مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بالمشروعات المنفذه لمحاربة العشوائيات،ف الدولة قفزت قفزة عالية في مجال البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث بلغ نصيب تطوير المناطق العشوائية من الموازنة العامة حوالي 10 مليارات جنيه لعام 2019 -2020 بهدف منح أكبر عدد من المواطنين للوحدات السكنية، حيث يشارك صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر و وزارة الدفاع مع وزارة الإسكان بهذه المشروعات.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع "أهالينا 3" هو إستئناف لـ 8 مشروعات سكنية ضمن الخطة التنموية الإستراتيجية في النهوض بحياة المواطنين ولمعالجة المشكلات القائمة بالمجتمع وبمثابة تجهيزات فريدة من نوعها لإضفاء الشكل الحضاري الذي يسهم في الدفع بالأمام نحو عجلة الإستثمار والنمو بما يصب في الصالح العام .





وتابع النائب حديثه، قائلا: شاكرين جهود الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي حل مشكلات المواطنين في التو العاجل وندعم مسيرته لتحقيق التنمية الشاملة و رؤية مصر 2030





وفي نفس السياق ثمن النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سعي الدولة ومخططاتها في القضاء علي المناطق العشوائية وتطوير شبكة المرافق وبناء مجتمعات جديدة تسهم في رفع مستوي المعيشة للمواطنين الذي يدفعهم بالإحساس بالرضا عن جودة الحياة الذي يعيشيها.





أضاف " كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الدولة أجرت العديد من البروتوكلات مع صندوق تطوير العشوائيات لتنمية مختلف المحافظات أبرزهم ( القاهرة – الجيزة- الإسكندرية- السويس- الدقهلية) بهدف تمهيد الطرق وشبكة الصرف الصحي بجانب أعمال الكهرباء والإنارة وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية وخلق شكل حضاري يساهم في إستقطاب الأستثمارات.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز فوائد حملة القضاء علي العشوائيات هي التصدي لنشاطات أصحاب المحال التجارية والمشروعات التي تندرج تحت الإقتصاد غير الرسمي مما يرفع من حصيلة الدولة الضريبية و محاربة الفن الهابط والأوضاع الإجتماعية المخالفة للقوانين، فضلا عن وأد الأفكار المتطرفة النابعة من العشوائيات فهي رحم يولد الإرهاب منه.





أوضح النائب، أن محافظة القاهرة حظت بأهتمام عالي لكثرة عدد المشروعات المنفذة بها التي بدأت بحي "الأسمرات" و حايا مشروع " أهالينا" بمراحلة الثلاثة التي تستهدف تسكين أكثر من 45 ألف اسرة، لافتا إلي وجود مناطق بالسويس تحتاج التطوير مثل الفرز والبراجيلي والسادات و أبوعوف.





حيث جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.





وبحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، اليوم الجمعة، فإن الرئيس السيسي، تفقد اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".





وأوضح بسام راضي، أن الرئيس اطلع علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسين، موجهًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، فضلا عن البدء الفوري في إنشاء مشروع "أهالينا3".