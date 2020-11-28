السيسي يوجه بالبدء بمشروع "اهالينا3".. نواب: الدولة انفقت 10 مليارات جنيه للقضاء علي العشوائيات و جذب المستثمرين أولي الفوائد.. و أكثر من 45 ألف أسرة استفادت من هذا الدعم

- برلمانية : أكثر من 8000 أسرة مستفادة من مشروع " أهالينا3" لتطوير العشوائيات والسيسي أعطي المواطنين حقوقها
- إسكان النواب تشيد بجهود الحكومة في تطوير المناطق العشوائية
-برلماني: العشوائيات رحم يولد منه الإرهاب والدولة تتصدي بالتطوير
كانت المناطق العشوائية بحالة يرثي لها فهي بمثابة قنبلة موقوته ينفجر منها اغلب الظواهر السلبية بالمجتمع في ظل غياب دور الحكومات السابقة، أما الأن فنحن بعصر بداية النهاية علي العشوائيات بمصر، اطلقت الدولة عدد من مشروعات التنمية لمجتمعات عمرانية جديدة ترفع من مستوي المعيشة للمواطنين في ظل توجيهات وحرص الرئيس السيسي علي توفير كافة سبل الحياة الكريمة وتنمية الإقتصاد القومي، مما دفع عدد من النواب بالإشادة بتلك الخطوات الجريئة.
في البداية أشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود الرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان وتوجيهاته القائمة بناء علي وعي منه بمشكلات المواطنين وأن المسكن أولي أساسيات الإحتياجات للعيش حياة كريمة بخلاف توفير الصحة والتعليم، لافتة إلي أن المناطق العشوائية توغلت بالمحافظات نتيجة إهمال الحكومات السابقة مقارنة بالوقت الحالي الذي يشهد بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
أضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مشروعات الإسكان الإجتماعي التي أطلقتها الدولة للقضاء علي العشوائيات عملت علي إحداث تغيير جذري بالمستوي المعيشي للمواطن، فمن المعروف دائما أن البيئة الإجتماعية لها دور كبير ومحوري في بناء الشخصية نظرا الأرتباط الأنسان بمنزله والبيئة المحيطه به.
وعن فوائد حملة القضاء علي المناطق العشوائية، قالت عضو مجلس النواب، إن المنفعة الكبري هي الاارتقاء بحياة الأفراد وإنخفاض معدلات الجريمة وتنمية الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والحد من مشكلات التلوث البيئة الناجمة من تلك المناطق والتصدي للسلوكيات البذيئة التي بمثابة مكون أساسي في نشأة البؤر الإرهابية.
كما أشارت النائبة، إلي أن نموذج حي " الأسمرات" بالمقطم يعد إنجازا بكل المقاييس حيث استفاد به أكثر من 8000 أسرة، إضافة إلي مشروع " أهالينا" الذي وجه الرئيس السيسي بالبدء في مرحلته الثالثة وفق الخطة الإستراتيجية للقضاء علي العشوائيات وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بوجهة حضارية، مضيفة أن هناك مناطق تحتاج لدعم الدولة بهذه المشكلة مثل منطقة عزبة الهجانة بالكيلو 4 ونصف بحي مدينة نصر و أجزاء من أحياء دار السلام والمرج.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : منظومة حقوق الإنسان بمصر تحققت أهدافها و متطلباتها بفضل مبادرات الرئيس السيسي و رغبته برفع المستوي المعيشي للمواطنين ومنحه كافة الحقوق والخدمات التي من شأنها الحفاظ علي كرامته وحريته وعيشه بسلام.
ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة العشوائيات قنبلة موقوتة تفرز ظواهر سلبية بالمجتمع من شأنها الإضرار بأخلاق وسلوكيات المواطنين و إعاقة سير ونمو الإقتصاد المصري، فالتأثير الناجم يكون علي كل جوانب الحياة سواء بيئية ، إجتماعية، صحية فهي تزيد من أعباء الدولة و تعمل علي دحض الإنجازات.
أشاد " مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بالمشروعات المنفذه لمحاربة العشوائيات،ف الدولة قفزت قفزة عالية في مجال البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث بلغ نصيب تطوير المناطق العشوائية من الموازنة العامة حوالي 10 مليارات جنيه لعام 2019 -2020 بهدف منح أكبر عدد من المواطنين للوحدات السكنية، حيث يشارك صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر و وزارة الدفاع مع وزارة الإسكان بهذه المشروعات.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع "أهالينا 3" هو إستئناف لـ 8 مشروعات سكنية ضمن الخطة التنموية الإستراتيجية في النهوض بحياة المواطنين ولمعالجة المشكلات القائمة بالمجتمع وبمثابة تجهيزات فريدة من نوعها لإضفاء الشكل الحضاري الذي يسهم في الدفع بالأمام نحو عجلة الإستثمار والنمو بما يصب في الصالح العام .
وتابع النائب حديثه، قائلا: شاكرين جهود الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي حل مشكلات المواطنين في التو العاجل وندعم مسيرته لتحقيق التنمية الشاملة و رؤية مصر 2030
وفي نفس السياق ثمن النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سعي الدولة ومخططاتها في القضاء علي المناطق العشوائية وتطوير شبكة المرافق وبناء مجتمعات جديدة تسهم في رفع مستوي المعيشة للمواطنين الذي يدفعهم بالإحساس بالرضا عن جودة الحياة الذي يعيشيها.
أضاف " كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الدولة أجرت العديد من البروتوكلات مع صندوق تطوير العشوائيات لتنمية مختلف المحافظات أبرزهم ( القاهرة – الجيزة- الإسكندرية- السويس- الدقهلية) بهدف تمهيد الطرق وشبكة الصرف الصحي بجانب أعمال الكهرباء والإنارة وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية وخلق شكل حضاري يساهم في إستقطاب الأستثمارات.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز فوائد حملة القضاء علي العشوائيات هي التصدي لنشاطات أصحاب المحال التجارية والمشروعات التي تندرج تحت الإقتصاد غير الرسمي مما يرفع من حصيلة الدولة الضريبية و محاربة الفن الهابط والأوضاع الإجتماعية المخالفة للقوانين، فضلا عن وأد الأفكار المتطرفة النابعة من العشوائيات فهي رحم يولد الإرهاب منه.
أوضح النائب، أن محافظة القاهرة حظت بأهتمام عالي لكثرة عدد المشروعات المنفذة بها التي بدأت بحي "الأسمرات" و حايا مشروع " أهالينا" بمراحلة الثلاثة التي تستهدف تسكين أكثر من 45 ألف اسرة، لافتا إلي وجود مناطق بالسويس تحتاج التطوير مثل الفرز والبراجيلي والسادات و أبوعوف.
حيث جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وبحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، اليوم الجمعة، فإن الرئيس السيسي، تفقد اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".
وأوضح بسام راضي، أن الرئيس اطلع علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسين، موجهًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، فضلا عن البدء الفوري في إنشاء مشروع "أهالينا3".