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أنيسة حسونة عن تأثير كلمات قرينة الرئيس عن كتابها: جعلت معنوياتي ترتفع رغم مرضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشفت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل كتابها الذي أهدته للسيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت، خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،"أهديتها الكتاب منذ عام، وعندما تحدثت عنه خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس؛ كنت مسرورة للغاية، ولم اكن اتخيل ذلك".

وتوجهت أنيسة حسونة،بالشكر إلى قرينة الرئيس، عن تحدثها عن كتابها قائلة: "برغم مرضى، إلا أن معنوياتى ارتفعت جدا".

وأطلت انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول لقاء تليفزيوني للشعب المصري، لتكشف الكثير عن الجوانب الاجتماعية والزوجية للرئيس السيسي.

المسؤولية والعقل والرزانة، كان عنوان إجابات قرينة الرئيس على استفهامات الإعلامية إسعاد يونس، أثناء اللقاء الذي شهد مشاعر مختلفة باتت ظاهر للمصريين.

صلة القرابة

بلغة الواثق من نفسه والمحب لشريكه، تحدث انتصار، وكشفت أول لقاء مع الرئيس السيسي لطلب يدها للزواج، قائلة :«إحنا أقارب ووالدته تعتبر خالتي، والعائلة متعارفة، وكان معروفا في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وأنه شخص شديد، ومميز، وإنسان جاد».

أول لقاء

أضافت السيدة انتصار السيسي، متحدثة عن قصتها مع الرئيس: « شخصيتي كانت تشبه شخصيته كثيرا، ينما فاتح والدته للارتباط بي وقتها كنت بذاكر في ثانوي، ولما كلمني قال لي ذاكري عشان المذاكرة دي هتقف جنبنا، ووقتها عرفت أنه إنسان مسئول».

شهر العسل والعمل

وذهبت قرينة الرئيس، في حديثها إلى عمل الرئيس وكيف كان يحبه، قائلة :« تزوجت من السيسي يوم الخميس، والأحد كان في شغله، ومكنش عنده فكرة شهر العسل خالص، وكان يحب عمله جدا، بيحب يدخل في كل التفاصيل».

المطبخ والأطعمة المفضلة

حديثها تناول الكثير، وكشفت عن أطعمة يتناولها الرئيس مفضلة، قائلة :« بيحب الطواجن بأنواعها والأرز، وأكلته المفضلة كل أنواع الخضار، والسلاطة، وكل أنواع الخضروات تكون موجودة، أبناؤه كلهم مثله"ـ مستدركة انه :"الحلو كان كنافة وبسبوسة وطلعين بيحبوا الحلويات الشرقية».

مسلسل يحبها الرئيس والأسرة

ولم يقف الحديث عند هذا الحد بل ذهب لما هو أكثر وأعمق، لتكشف قرينة الرئيس تفاصيل الأعمال المحببة للأسرة، قائلة :«عندنا مسلسلات كتيرة حلوة وبنتفرج على حاجات كتيرة جدا في التليفزيون، ولما يكون في فيلم حلو بنتفرج عليه كلنا، بنحب نتفرج على الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الاختيار كان شيئا جميلا وتسبب في تجمع المواطنين، وأحب أسمع لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد».

فرحة السيسي

وكشفت مسببات فرحة الرئيس، مضيفة أنه "«أهم حاجة يشوف الناس مبسوطة أد ايه ويحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين، وبيحب البلد جدا، وكان بيتكلم كتير عن البلد ومشاكلها، وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة عشان يحققها وده كان حلمه لما كنا مخطوبين».

رسالة خاصة

وفي نهاية الحلقة وجهت رسالة خاصة للرئيس على الهواء، تابعها المشاهين باهتمام حينما قالت أنه :« أشكر ربنا عليك وبيحب بلده جدا وناسها وبيسعد لما تكون الأمور تسير بشكل جيد في كل حاجة، واتمنى أن ربنا يوفقه ويعمل كل اللي هو عايزه وربنا يوفقه دايما ويحقق كل حاجة لبلدنا وأبناء مصر».

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