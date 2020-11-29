قفشة: رفضت الانتقال إلى الزمالك.. وزيزو كان الأخطر في نهائي أفريقيا

كشف محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل انتقاله لصفوف المارد الأحمر قادما من بيراميدز ومفاوضات الزمالك معه في ذلك الوقت.
وكان قفشة قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من صفوف بيراميدز.
وقال قفشة في تصريحات تليفزيونية: " الزمالك فاوضني قبل انتقالي إلى الأهلي لكني كنت مصمما على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء".
وأضاف: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي بشأن الانتقال إلى الزمالك خاصةً عند تعثر المفاوضات بين الاهلي وبيراميدز في البداية لكني كنت متمسك بالانتقال للقلعة الحمراء".
وتابع: "رفضت الجلوس مع مسئولي الزمالك وكنت أجعل وكلاء اللاعبين هم من يتواصلون مع أمير مرتضى لكني كنت لا أنظر إلا للأهلي".
وأشاد قفشة بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وقال: "موسيماني مدرب عبقري ومثالي لأنه دائما ما يذاكر الخصوم بشكل جيد فقد قام بإعداد فيديو عن كل لاعب بالزمالك وأرسلها لكل لاعب بالفريق، وأنا كنت أحفظ طريقة لعب طارق حامد لأنه سيكون مكلف بمراقبتي".
وعن أخطر لاعب كان يخشاه من الزمالك في مباراة الزمالك قال إن أحمد سيد زيزو كان خطيرا للغاية بسبب تحركاته المستمرة وصغر سنه".
وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .
وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .
وسلم اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي كأس الأميرة السمراء إلى زملائه في الفريق بعدما لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية
واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.
وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس.