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رياضة

بعد واقعة التنمر.. حازم إمام يدعم شيكابالا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر حازم إمام نجم الزمالك السابق صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر في الصورة حازم امام وهو يعانق كابتن نادي الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا دعما منه لنجم الزمالك بعد حملة التنمر التي تعرض لها شيكابالا.


وعلق حازم امام علي الصورة قائلا: "شيكا".


وتعرض محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، للتنمر من قبل بعض الجماهير الذين خرجوا عن الروح الرياضية والقانون والدستور، ونهى الإسلام عن التراشق بالألفاظ والكلمات النابية من فريق لآخر، قال تعالى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس المؤمن بطعَّان ولا لعَّان، ولا فاحش ولا بذيء».


وحذِّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من التَّعصب الرِّياضي، مشيرًا إلى آثاره السَّلبية التي تُهدد السِّلم المُجتمعي، منوهًا بأن الإسلام أباح ممارسة الرياضة، والأخذ بأسباب اللياقة البدنية، والقوة الجسمية؛ ووَضَعَ ضوابطَ للألعاب البدنية يحافظ اللاعب من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره؛ بما في ذلك مُنافِسه.. ليس هذا محل بسطها.

وهذه الواقعة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي ليست جديدة، حيث اتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.

وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب إثرها لعدة مباريات.

وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وسجل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.
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