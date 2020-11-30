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تكنولوجيا

بعد طرحه في مصر.. هذا الهاتف من ريلمي يحصل على أندرويد 11

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
هاتف Realme 7 Pro
هاتف Realme 7 Pro
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شيماء عبد المنعم
أطلقت العلامة التجارية الشهيرة ريلمي Realme، واجهة المستخدم الأحدث التابعة لها Realme UI 2.0، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، في شهر سبتمبر الماضي وكشفت عن قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول على إصدار نظام التشغيل الأحدث من جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتفي X50 Pro 5G و Narzo 20 من ريلمي على تحديث واجهة المستخدم الجديدة UI 2.0، واليوم ينضم إليهما هاتفا جديد من أحدث هواتف ريلمي الرائدة وهو Realme 7 Pro.


ويمكن لمالكي أجهزة Realme 7 Pro، الحصول على نظام التشغيل أندرويد 11 يدوويا من خلال التوجه إلى قائمة تحديث برنامج الإعدادات Settings، بالهاتف والنقر فوق أيقونة الترس أعلى يمين صفحة الإعدادات ثم النقر على خيار الإصدار التجريبي، وبعد إرسال المعلومات المطلوبة، سيصل التحديث على جهازك بعد وقت قصير. 

كانت شركة ريلمي أطلقت هاتف Realme 7 Pro ، في عدة دول من بينها مصر في شهر أكتوبر المنصرم، مع واجهة المستخدم Realme UI، المستندة على نظام التشغيل Android 10، ويتوفر الهاتف في إصدارين الرئيسي بسعر 381 دولار أمريكي، أي ما يعادل في مصر 5990 جنيها مصريا، في خيارين لونين هما الأزرق  والفضي.

ويعمل هاتف Realme 7 Pro، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G، ويقدم الهاتف دعما لتقنية الشحن السريع بقوة 65 وات، ويحتوي على  بطارية بقوة 4500 ملل أمبير في الساعة، وتقول ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 34 دقيقة.

ويضم هاتف Realme 7 Pro، شاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، و بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، وتمتاز الشاشة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة مدمجة.

ويقدم هاتف Realme 7 Pro، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682 ، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والأخيرة للتصوي ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
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