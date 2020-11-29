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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة من شوارع كفر الشيخ.. صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:07 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة
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محمود زيدان
شهدت مدينة كفر الشيخ، وعدد من قرى مركز كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات على طريق دسوق بقرية الحمراء، وقرية عويرة الخاصة بهياكل السيارات، والمقهى على الطريق، وإزالة الإشغالات بامتداد شارع الخليفة المأمون والتنبيه على أصحاب المحلات بإزالة أي مخالفة في خلال يوم والا سيتم إزالتها لمعرفة الوحدة.

ومن جانبه، أشار اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إلى أنه جارٍ تجميل شارع المحكمة، وشارع المديرية، ووضع الانترلوك، وتصميم أحواض الزرع الداخلية بشكل ديكوري مثل عبد الهادي راضي.

وفي سياق متصل، قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أمس، السبت، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ.

وتابع محافظ كفر الشيخ، انتظام حركة مرور السيارات باتجاه واحد بشارع إبراهيم المغازي، ومنع مرور السيارات المخالفة من هذ الشارع الحيوي.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، غلق عدد من المحال التجارية بشارع الخليفة المأمون؛ لتعديهم على حرم الطريق، وذلك خلال جولته الميدانية بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الطريق من حق المواطن وأي تعديات عليه سيقابل بالغلق، مشيرًا إلى أنه حذر عدة مرات من التعدي على حرم الطريق.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن أصحاب المحلات هم من يتخذوا قرارا بغلق محالهم بتعديهم على الطريق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بإزالة كافة الإشغالات بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عقب التنبيه عليهم عدة مرات ، حتى لا يضار أحد من تطبيق القانون دون تنبيه، مؤكدًا أنه يشيد بأصحاب المحال الملتزمين بعدم التعدي على الطرق.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، على  استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تجمعات مياه الأمطار في المحافظات التي تعرضت لسوء الأحوال الجوية أمس .

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة من شوارع كفر الشيخ.. صور
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