سعر الدولار في البنوك اليوم 30-11-2020

استمر استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لليوم الخامس في البنوك العاملة بالسوق المصرية و تحديدا في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 30-11-2020، وذلك منذ الخميس الماضي.





وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.





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وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك ABC، نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الأهلي اليوناني، التجاري وفا، سايب، العربي"، إلي 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي العربي الافريقي الدولي و العقاري المصري العربي، مسجلا 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي،كريدي أجريكول، الاستثمار العربي، بلوم مصر، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، مصر إيران للتنمية،المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية،الأهلي المتحد، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة، أبوظبي التجاري"، نحو 15.61 للشراء و 15.71 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.





وبلغ اعلي سعر لـ الدولار بالبنك الزراعي المصري نحو16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.





وتراجع الدولار في التعاملات المبكرة بلندن خلال الجمعة الماضية، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.وفقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن، و دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.