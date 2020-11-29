إيمي سالم تتجاهل شائعة ارتباطها بـ عمرو دياب: الصمت صاخب

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت إيمي سالم بإطلالة مثيرة، وهي ترتدي فستانا قصيرا أعلى الركبة باللون الاسود عاري الكتفين، ونسقت معة بقبعة أنيقة وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.





وكتبت ايمي سالم معلقة على صورتها قائلة: "الصمت صاخب بأبعاده الخاصة"‏‏‏ نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة تجمع بين الفنانة إيمي سالم، والفنان عمرو دياب، وانتشرت الأقاويل حول وجود علاقة عاطفية بينهما، وأنها سبب الخلاف القائم بين عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.





ولكن تبيّن أنّ هذه الصورة المنتشرة لهما، التقطت خلال إحدى المناسبات الخاصة، التي جمعت بينهما، وقامت إيمي، بإعادة نشرها في الحادي عشر من شهر تشرين الأول، الذي يوافق تاريخ يوم مولده، وهنأته خلالها في هذه المناسبة.





نفى مصدر مقرب من عمرو دياب، الأنباء التي تتحدث عن وجود قصة حب بين الهضبة والفنانة إيمي سالم.





وأكد المصدر لـ صدى البلد إن عمرو دياب وإيمي سالم صديقان منذ سنوات، وأن صورهما المتبادلة حاليا ليست جديدة، وبعضها التقط في حضور زوجته دينا الشربيني.





ونفى المصدر أيضا ما أشيع عن وجود غيرة من جانب دينا الشربيني بسبب إيمي سالم، مؤكدا أن دينا تعرف طبيعة العلاقة بين زوجها وإيمي، وأنها لم تشعر يوما بالغيرة منها أو من غيرها.





وأكد المصدر وجود خلاف وصفه بالكبير بين عمرو دياب ودينا الشربيني، تركت إثره الأخيرة منزل الزوجية، وأن الخلاف مازال قائما بينهما حتى الآن.





لكن المصدر رفض توضيح سبب الخلاف، مكتفيا بالقول إن الغيرة غير مطروحة، لكنه لم يشر للأسباب الأخرى التي يتم تداولها على السوشيال ميديا سواء حول رغبتها الزواج الرسمي المعلن أو الإنجاب.





وخاضت إيمي سالم، سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.





يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" عبر إحدى القنوات الفضائية.



