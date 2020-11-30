تعرف على أحدث إصدار لشركة المنصور إم جى فى مصر قبل أسابيع من نهاية العام

بعد انتظار وتوقعات كثيرة من عشاق سيارات إم جى، جاءت إحدى جميلاتها التى تمتلك كل المقومات التى ترغبونها، حيث يطح المنصور إم جى الآن لتكون سيارتكم الأولى فى عالم السيارات (إم جى إتش إس).





كما أن لدى إم جى، الكثير والكثير من منتجاتها التى تقف بكبرياء أمام كبريات الشركات العالمية لتنافس بإمكانات فنية وتكنولوجية وقوة محرك وخدمات ما بعد البيع بالاضافة إلى قدرة لا تضاهى فى الالتزام بتوفير قطع الغيار.





المنصور إم جى عندما قررت أن تطرح سيارتها الجديدة راعت تماما كل رغبات عملاءها وامالهم فى سيارات ام جى الجديدة بعدما اكتشفوا عالمها التكنولوجى فيما تم طرحه مسبقا فى السوق المصرية واستطاعت تلك المنتجات ان تحصل على الثقة لدى عملاءنا بل واستحوذت على رضائهم فاصبحوا بحماسهم خير سفراء لكل منتجات إم جى فى مصر.. فى السطور التالية نقدم لكم مواصفات MG HS.





مواصفات تفوق التوقعات وأمان يضاهى الكبار

بداية عندما نتحدث عن مواصفاتها الفنية نجد انها 1500 سى سى تربو وسعه تانك السيارة 55 لترا وقوتها 169 أحصان، وتطرح بطرازين . ولان اهتمام العالم كله والصناع بانظمة الأمان فاصبحت من الأساسيات وليست الكماليات (ABS,EBD,CBC,TCS,VDC,HAZ,HHC,BDW,ARP,ESP) فتعالوا نتحدث عن نظام الفرامل وأمانها. ففيها نظام مراقبة النقط العمياء فى السيارة وأيضا نظام التنبية عند فتح الابواب فى حالة مرور سيارة اخرى ونظام التنبية عند الرجوع بالسيارة فى حالة مرور سيارة قريبة كل ذلك بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية.





الإضاءة وتوظيفها

من أهم عوامل الأمان الإضاءة وشدتها وكيفية توظيفها من أجل من يستقل هذه السيارة .. فنجد مصابيحها ليد امامية مع نظام تشغيل المصابيح الأمامية اوتوماتيكيا وإشاراتها الجانبية متحركة (أمامية وخلفية) ومصابيح ليد خلفية وفتح وغلق باب الشنطة اوتوماتيكيا.







الرفاهية بعيون صناعها لعملائها

فى إم جى اتش اس على ما يبدو أن صناعها أردوا أن يصمموا رسالة وليست سيارة.. رسالة يفخر بها العملاء وتصل بها للكبار فى عالم صناعة السيارات مع التقدم التكنولوجى .. نجد ذلك فيها منقى للهواء من البكتيريا والفيروسات والروائح والتلوث وثلاجة بمسند الزراع الأمامى و5 أنظمة قيادة مع تغير لون العدادات وزر القيادة الرياضية ومقاعد وعجلة قيادة جلد رياضية وشاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة و (Apple-Andriod-Carblay)، لربط الهاتف بالسيارة (INKALINK MEDIA SYSTEM).





سقف بانوراما قابل للفتح وفرش رياضى إصدار خاص بنادى ليفربول.





الضمان ومراكز الخدمة

ضمان هذه السيارة 150 ألف كيلو أو 6 سنوات أيهما أقرب كما أن هذه السيارة بضمان المنصور صاحب التاريخ والقوة فى عالم الصيانة فى مصر فمن يتعامل مع المنصور مع كل يوم يتأكد من الشعار أنت مع المنصور فى يد أمينة.