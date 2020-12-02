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ديني

مبروك عطية: الفتاة ليس من حقها أن تختار شريك حياتها.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الفتاة ليس من حقها أن تختار شريك حياتها، ولكن من يختار لها وليها أو أبيها أو أخيها، وما عليها سوى أن ترشح من تتوسّم فيه الخير.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ولى الأمر من حقه أن يرفض شخصًا يريد خطبة ابنته، منوهًا أنه حينما يرفض ولى الأمر، المُتقدم للزواج، عليه أن يحسن الرفض ويتبع طريقة حسنة تعني الرفض ولكن بطريقة غير مباشرة، لأنه قد يكون شابًا يجلس بين الناس وركبته عريانة فلا يمكن أن نتوسم فيه خيرًا وكيف نزوجه بناتنا.

وأشار إلى أن الأب لا يمنع من اختياره لأنه لا ولى له، بخلاف البنت فلا تتزوج إلا بولي، وليس من حق الأب أن يغضب إذا لم يأخذ الابن برأي والده.

وتابع: من أجل ذلك يغني الأرياف في حفلات الزفاف "قولوا لأبوها إن كان جعان يتعشى" في إشارة إلى أن ولايته على بنته قد انتهت وتحولت إلى زوجها، وعليه أن يطمئن قلبه بعد أن ستر ابنته.

مبروك عطية: المرأة في الإسلام لا تشتري "كوبَّاية"
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك شروطا واجب توافرها في الرجل قبل الزواج، أولها أن يكون مسلما بالغا وليس من المحرمين على المرأة المرغوب فيها.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ينبغي أن يكون قادرًا على تكاليف الزواج المادية، وأن يكون ذا خلق وليس سيئ الخلق او تاركا للصلاة.

وأشار إلى أن نفس الشروط السابقة يجب توافرها في المرأة قبل التفكير في الزواج، ويضاف إليها خلوها من المانع الشرعي، الذي يحول دون الزواج من الرجل.

وأكد أنه في الإسلام لا تشتري المرأة "كوباية" في المنزل، وتطلب ما تشاء في التجهيز بشرط أن يكون في مقدار واستطاعة الرجل.
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