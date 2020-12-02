رد فعل عنيف.. استبعاد محمد معروف من إدارة مباريات الأهلي بـ الدوري

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ "صدى البلد، أن لجنة الحكام الرئيسية بـ الجبلاية برئاسة وجيه أحمد أقرت عقوبة ضد الدولي محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى
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كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تخطى زعيم الثغر بقيادة حسام حسن بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.
وقال المصدر ذاته إن لجنة الحكام فى الجبلاية قررت استبعاد الحكم الدولي محمد معروف
من إدارة مباريات الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجاري التى يكون النادي الأهلي طرفا فيها.
وأضاف: لجنة الحكام قام بالإطلاع على الشكوى التى ارسلها مسؤلى الاتحاد السكندرى
الى الجبلاية للاحتجاج على الأخطاء الصادرة من جانب الحكم الدولى محمد معروف وثبت وجود خطأ من جانبه فى احتساب ضربة ركنية لصالح الاهلى رغم أن الكرة ضربة حرة جراء خطأ ارتكبه على معلول لاعب النادي الاهلي ضد مدافع سيد البلد ونتج عنها الهدف الثاني للقلعة الحمراء.
وأشار إلى أن لجنة الحكام فى الجبلاية عاقبت محمد معروف باستبعاده من ادارة مباريات النادى الأهلى
فى الموسم الجديد بالدورى المحلي نظرا للأخطاء التي أثرت على سير المباراة ونتيجتها لصالح القلعة الحمراء.
يذكر أن إدارة نادى الاتحاد السكندرى
أرسلت أحتجاجًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام النادي الأهلي التي أدارها الحكم محمد معروف والذي لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بفريق الاتحاد السكندري بالرغم من توافر تقنية الفار "VAR" خلال هذه المباراة.
وجاءت أبرز هذه الأخطاء في تراجع حكم اللقاء محمد معروف عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادى الاتحاد السكندرى
أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح لفريقنا واحتساب ركلة ركنية تسببت في هدف غير شرعي للفريق المنافس.
وأقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بالمخالفات التي تم الإشارة إليها بما لا يدع مجال للشك أن نادى الاتحاد السكندرى قد تعرض لظلم واضح لا يقبل التشكيك.
وأشار خطاب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن الالتزام والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية له حدود لكن في ظل المستوى غير الجيد للتحكيم وبهذه الصورة ، فانه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل في ظل الالتزام الأدبي لمجلس إدارة النادي تجاه جماهيره الكبيرة التي تشعر بغضاضة بالغه لكثرة الظلم الذي يتعرض له فريقها باستمرار.
وطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم
التوجيه للجنة الحكام بضرورة مراجعة وتقييم السادة الحكام وخاصة بالمباريات الحاسمة، وأن يعلم الجميع داخل المنظومة بأنه هناك مراجعة وتوقيع جزاءات على كل من يثبت ويتأكد أنه لم يكن موفق في قراراته و ألحق الضرر بأى فريق بالمسابقة.
واختتمت إدارة النادى الخطاب بأنها ستدافع عن حقوق النادى وجماهيره العظيمة مهما كلفها الأمر وأن جميع الخيارات مطروحة في هذا الملف الذى عانى منه نادى الاتحاد السكندرى في السنوات الأخيرة.