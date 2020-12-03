محافظ جنوب سيناء: تشغيل ميناء الطور سوف يحدث طفرة تنموية بالمحافظة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن تشغيل ميناء الطور البحري وقزق اصلاح المراكب سوف يؤدي إلي طفرة تنموية بالمحافظة

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع المحافظ التنسيقي الذي عقد بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.





والذي شمل لجنة متابعة تطوير ميناء الصيد بطور سيناء بحضور اللواء بحرى خالد سعيد زهران رئيس هيئة موانى البحر الأحمر والدكتور هشام ابو سنة نقيب المهندسين و الدكتور صلاح الدين مصلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية والمهندس نبيل شعبان رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية لهيئة موانى البحر الاحمر والاستاذ صفوان سلامة المراغى مدير منطقة الثروة السمكية بجنوب سيناء .

وقد ناقش المحافظ معهم تطوير ميناء الصيد بطور سيناء كما شهد الاجتماع مناقشة الية صندوق السلفة المستدامة لخدمة الصيادين بجنوب سيناء والتى تشارك فى تمويلة عدة جهات وهم وزارات البترول والسياحة والزراعة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء وذلك لدعم الصيادين خاصة وقت حظر الصيد كما تمت مناقشة انشاء حلقة للسمك بجوار الميناء .





وقد اجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بوزيرى الزراعة والبيئة لتحديد اجتماع لتفعيل الية الصندوق واكتمال المبلغ المخصص لخدمة الصيادين .





واعلن رئيس هيئة موانى البحر الاحمر بانه جاري إنهاء اجراءات التعاقد على تشغيل القزق الميكانيكى بشرم الشيخ للعمل بالتبادل مع السفن مع بدء التشغيل خلال 3 شهور ابتداء من يناير حتى مارس 2021 علاوة علي إنهاء جميع التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت وامدادها بالوقود والمياة وكافة العمرات والتجهيزات وذلك بالتنسيق مع احدى شركات الخدمات والتجهيزات البحرية .





وقال فودة ان تطوير ميناء الطور سيؤدى الى حدوث طفرة تنموية غير مسبوقة بمدينة طور سيناء كما ان تشغيل القزق بشرم الشيخ سيؤدى الى رفع المعاناة والمشقة عن اصحاب المراكب.





وفي سياق متصل استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، وفدا من قيادات جهاز مشروع الخدمة الوطنية .





بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء ، وتم استعراض انشاء مشروع مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجن لخدمة اهالي محافظة جنوب سيناء ، وكان الوفد قد قام بمعاينة لعدد 6 مواقع بمدينة طور سيناء وموقعا بمدينة ابو رديس لأختيار الموقع الانسب لتنفيذ هذا المشروع .





وذلك فى إطار مسيرة البناء وتنمية المشروعات الحيوانية والداجنة التي انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد ، لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الانتاج الحيواني والدواجن بمحافظة جنوب سيناء .





واشار المحافظ الى ان المحافظة ستقدم كافة التسهيلات للوفد من توصيل مرافق وكذا القضاء على اى معوقات ان وجدت لتحقيق هذا المشروع الكبير .





مضيفا الي إنه جارى الاعداد لتوقيع بروتوكول مابين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية لتفعيل التعاون عقب الاختيار من قبل اللجنة للمكان الانسب لتفعيل المشروع.





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