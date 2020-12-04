تيا في روسيا .. حكاية طفلة مصرية على سلم ملكة جمال الكون.. فيديو

واصلت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا تألقها في مجال الدعاية والإعلان وأصبحت صورها داخل كل منزل روسي حيث تستعد تيا لمسابقة ملكة جمال أطفال العالم. أطفالوأصبحتأطفال





وتخضع الطفلة المصرية تيا لتدريب مستمر في مدرسة المواهب الروسية بعد ان غادرت شرم الشيخ مع والدتها الروسية لدخول في فترة إعداد لمسابقة ملكة جمال أطفال العالم .





وقال حمدي حسن والد تيا ملكة جمال أطفال روسيا إن تيا تمارس لعبة الكاراتيه مشيرا إلي انها تألقت في الدعاية والإعلان في مجال ملابس الأطفال وأصبحت لديها شهرة كبيرة في المجتمع الروسي وصورها داخل كل منزل روسي، موضحا أن ابنته تستعد للمشاركة في بطولتي الكاراتيه والبالية وتستعد للمشاركة في مسابقة ملكة جمال أطفال العالم بدعم كبير من روسيا .





وأكد حسن أن ابنتها تعشق مصر وشرم الشيخ وتتمني أن تعيش عمرها في مدينة السلام ولكن المجتمع الروسي دعمها وساعدها علي تحقيق النجاح وقاموا بإلحاقها في مدرسة المواهب من اجل تنمية موهبتها .





وكانت الطفلة المصرية تيا المولودة في شرم الشيخ لأب مصري وام روسية تفوقت علي مئات الأطفال الروس وفازت بلقب ملكة جمال أطفال روسيا في مسابقة يهتم بها المجتمع الروسي ونالت شهرة كبيرة .

وفي سياق آخر أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برعاية الطفلة الموهوبة دنيا محمد هاشم بمدرسة الصم وضعاف السمع بطور سيناء بعد ادائها مشهد تمثيلي صامت لعامل بناء خلال زيارته المدرسة الفكرية وحضور حفل لطلاب الفكرية والصم وضعاف السمع .





وطلب المحافظ تقرير شهري عن تنمية موهبتها مشيرا الي ان شاهد موهبتها منذ سنوات في التمثيل والغناء وتم توفير سماعات اذن لها علي نفقة المحافظة مما ادي لتقدم موهبتها

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمدرسة الفكرية وحضور حفل ضم طلاب مدرستي الفكرية والصم وضعاف السمع بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس الامناء واحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية .





وقد استقبل الطلاب المحافظ بالأغاني الوطنية مثل انا مصري ضد الكسر ومصر اليوم في عيد بالإضافة لمشاهد تمثيلية وقام المحافظ بتوزيع الهدايا والمكافات المالية علي تلاميذ المدرسة الفكرية ووافق علي عقد عمل لاحد خريجي المدرسة الفكرية ووافق علي انشاء مظلة كبير لتلاميذ المدرسة .





ومن جانبه اكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن المحافظ دائما يرعي التلاميذ فرسان الإرادة من طلاب المدرسة الفكرية والصم وضعاف السمع ويقدم لهم كل انواع الدعم

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