اكتشاف دواء جديد يكافح الشيخوخة

وجد الباحثون أن علاج "Milestone" المضاد للشيخوخة يمكن أن يعيد الخلايا إلى حالة أكثر شبابًا.





قال العلماء وفقا لموقع "timesnownews"، إنهم أعادوا البصر لدى الفئران باستخدام علاج "معلم" يعيد الخلايا إلى حالة أكثر شبابا ويمكن أن يساعد يوما ما في علاج الجلوكوما والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر.





وحسب الموقع توفر هذه العملية إمكانية محيرة لإعادة الزمن بشكل فعال على المستوى الخلوي، مما يساعد الخلايا على استعادة القدرة على شفاء الضرر الناجم عن الإصابة والمرض والعمر.





وقال كبير مؤلفي الدراسة ديفيد سينكلير لوكالة فرانس برس "أنا متحمس لأنني قادر على تجديد الأعضاء والأنسجة التي تفشل بسبب الشيخوخة والمرض، خاصة عندما لا توجد علاجات فعالة مثل الخرف".





وأضاف سينكلير، أستاذ علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد: "نأمل في علاج الجلوكوما لدى المرضى من البشر (في مرحلة التجربة) في غضون عامين".





يعتمد العلاج على الخصائص التي تمتلكها الخلايا عندما يتطور الجسم كجنين. في ذلك الوقت ، يمكن للخلايا إصلاح وتجديد نفسها ، لكن هذه القدرة تتراجع بسرعة مع تقدم العمر.





استنتج العلماء أنه إذا أمكن حث الخلايا على العودة إلى تلك الحالة الفتية ، فستكون قادرة على إصلاح الضرر.





وقاموا بتعديل عملية تستخدم عادة لإنشاء خلايا "اللوح الفارغ" المعروفة باسم الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات، و يتم إنشاء هذه الخلايا عن طريق حقن مزيج من أربعة بروتينات تساعد في إعادة برمجة الخلية.





لم يرغب الفريق في إعادة برمجة الخلايا على طول الطريق للعودة إلى حالة اللوح الفارغ، ولكن لإعادتها إلى حالة أكثر شبابًا.





لذلك قاموا بتعديل الكوكتيل، باستخدام ثلاثة فقط من بروتينات "استعادة الشباب" - التي يطلق عليها OSK - على أمل أن يتمكنوا من إعادة عقارب الساعة إلى النقطة الصحيحة تمامًا.





كما استهدفوا خلايا العقدة الشبكية في العين ، التي ترتبط بالدماغ من خلال وصلات تسمى المحاور، و تشكل هذه المحاور العصب البصري - ويؤدي الضرر الذي يلحق بها بسبب الإصابة أو الشيخوخة أو المرض إلى ضعف الرؤية والعمى.





لاختبار تأثيرات الكوكتيل، قاموا أولًا بحقن OSK في عيون الفئران المصابة بإصابات في العصب البصري، لقد رأوا زيادة مضاعفة في عدد الخلايا العقدية الشبكية الباقية وزيادة خمسة أضعاف في إعادة نمو الأعصاب.



