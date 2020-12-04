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فن

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:38 م
أحمد العوضي - ياسمين
أحمد العوضي - ياسمين عبد العزيز وشقيقها
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سعيد فراج
نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة له معها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه لها رسالة بعد أيام من الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي. 

وكتب وائل عبد العزيز، في تعليقه على صورته مع شقيقته: «ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجه من الدنيا غير اني اشوفك ناجحه ومرتاحه في اختياراتك بالشكل الي يليق بيكي». 

وكان وائل عبد العزيز أثار حالة من الجدل الواسع منذ فترة بسبب علاقة شقيقته وأحمد العوضى والتى أفشاها عبر السوشيال ميديا وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى. 

جاء ذلك بعد حالة من الجدل الواسع أثارها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهى الشائعة التى طفت على السطح خلال الساعات الماضية. 

ولكن الفنان أحمد العوضى، قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة: "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا". 

وأسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحبه للآخر بعد وصلة من التراشق بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى خاصة أن ياسمين عبدالعزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج التى تزوجت منه.

من جهة أخرى، تستعد شركة سينرجي للإنتهاء من تفاصيل تصوير أحداث مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وقررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.

وتستمر الشركة في انهاء باقى تعاقدات الشخصيات المساعدة تمهيدا لبدء خلال 20 يوما.
ياسمين عبد العزيز وشقيقها ياسمين عبد العزيز وشقيقها
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