ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وجدت سائلا شفافا بعد الانتهاء من الغسل .. هل يلزم تكرار الاغتسال

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
الاغتسال
الاغتسال
Advertisements
محمود ضاحي
وجدت سائلا شفافا بعد الانتهاء من الغسل .. هل يلزم تكرار الاغتسال .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال  البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الغسل لا يعاد، ولكن يكفي الاستنجاء والوضوء فقط للصلاة.

الغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث. 
-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.
-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب. 
-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.

-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته. 
-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.
-إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار المفتي يوضح الشروط الواجب توافرها في صحة الصلاة.. فيديو

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. تعرف على حالة واحدة لا يجزئ فيها

ماذا يحدث لك عند الأكل على جنابة وهل يورث الفقر؟.. الأزهر يحسم الجدل

كيفية غسل الجنابة مع وجود جرح في الجسم

هل يجوز الوضوء تحت "الدش" أثناء الغسل من الجنابة؟

كيفية الاغتسال من الجنابة .. ركنان لا يصح إلا بهما

ترشيحاتنا

إطلالة أنيقة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي في فعاليات مهرجان القاهرة

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يقترب من محطته الأخيرة.. مساواة بين الرجل والمرأة وباب كامل يختص بـ"الزواج" وغياب أحكام الطلاق

الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تعرضت لأزمة نفسية بعد رحيل ابنتها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

لم تحدث منذ 8 قرون.. الكرة الأرضية تودع 2020 بأغرب ظاهرة فلكية

Advertisements

اقبلها أو احذف التطبيق.. واتساب يجبر 2 مليار مستخدم على قبول شروط جديدة لاستخدامه

تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

تسبب كارثة.. خبراء يحذرون مزارعي المانجو بالإسماعيلية من هذه المبيدات

كورونا ليس له مكان..روسيا تبدأ حملة تطعيم مواطنيها بأول لقاح في العالم

حقيقة تعرض رونالدو لحادث خطير

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

يعيش ملكًا في دبي.. كشف أكبر محتال حقق أموالًا طائلة من وراء كورونا| صور

مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق التهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

إقامة عزاء نائب الدقهلية فوزي فتى اليوم.. وهذا مصير مقعده

أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

إطلالة أنيقة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي في فعاليات مهرجان القاهرة