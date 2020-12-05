خالد زكي: سقطت مرتين فى الثانوية العامة بسبب الحب

ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال خالد زكى إنه لا يحب يوم الثلاثاء، لأن والده ووالدته توفيا يوم الثلاثاء، ولفت إلى أنه يحب يوم الخميس آخر أيام الأسبوع وبالتالى كان لا يذهب إلى المدرسة، كما أنه كان يكره غلق باب المدرسة".

وأضاف خالد زكى: "سقطت مرتين فى الثانوية العامة عشان كنت بحب، وعشت قصص حب كتير وبدأت قصة الحب مع مراتى فى الثانوية العامة وانتهت بالزواج".

كان خالد زكى أبدى انزعاجه من تردد شائعات تتحدث عن تدهور حالته الصحية، وطالب الجميع بتحري الدقة في مثل هذه النوعية من الأخبار التي تؤثر سلبًا على الفنان وأسرته.





كانت إحدى الصفحات على فيسبوك نشرت صورة للفنان خالد زكى مرفقة بتعليق تؤكد تدهور حالته الصحية بسبب المرض ومطالبة الجمهور بالدعاء له، وهو الخبر الذي ثبت عدم صحته لاحقًا.









يذكر أن الفنان خالد زكي كان قد صرح في برنامج "بوضوح" ان عفاف شعيب قامت بضربه حقيقة في كواليس مسلسل الشهد والدموع قائلا: اولا انا وعفاف أصدقاء منذ سنوات وكنا نصور مشهد سويا ضمن مشاهد مسلسل "الشهد والدموع" ومن المفترض ان عفاف تضربني علي وجهي، لكنها كانت خجولة لذلك "انا استفزيتها عشان نصور المشهد"، فقامت عفاف بضربي علي وجهي حقيقة، وشعرت بالألم.



