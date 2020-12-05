شاهد.. مين اللي ميحبش ميرفت.. خالد زكي يرد على سؤال عمرو الليثي الناري

وكان الفنان الكبير خالد زكى قد عبر عن انزعاجه من تردد شائعات تتحدث عن تدهور حالته الصحية، وطالب الجميع بتحري الدقة في مثل هذه النوعية من الأخبار التي تؤثر سلبًا على الفنان وأسرته.





كانت إحدى الصفحات على فيسبوك نشرت صورة للفنان خالد زكى مرفقة بتعليق تؤكد تدهور حالته الصحية بسبب المرض ومطالبة الجمهور بالدعاء له، وهو الخبر الذي ثبت عدم صحته لاحقًا.





وهدفت هذه الصفحة لتحقيق الانتشار "والشير" بهذا الخبر غير الصحيح وهو ما حدث بالفعل لدرجة أن عددا من الفنانين شارك منشورها عبر صفحاتهم، ما أثار القلق حول صحة الفنان.





وأحدث أعمال الفنان خالد زكي مسلسل "ولاد تسعة" الذي تم عرضه في عام 2019.





يذكر أن الفنان خالد زكي كان قد صرح في برنامج "بوضوح" ان عفاف شعيب قامت بضربه حقيقة في كواليس مسلسل الشهد والدموع قائلا: اولا انا وعفاف أصدقاء منذ سنوات وكنا نصور مشهد سويا ضمن مشاهد مسلسل "الشهد والدموع" ومن المفترض ان عفاف تضربني علي وجهي، لكنها كانت خجولة لذلك "انا استفزتها عشان نصور المشهد"، فقامت عفاف بضربي علي وجهي حقيقة، وشعرت بالألم.

قام الإعلامي عمرو الليثي بطرح سؤال على الفنان خالد زكي، قائلا: "لسه بتحب ميرفت أمين"، ليرد عليه قائلا: "هو في حد في الدنيا مبيحبش ميرفت أمين".وتابع "زكي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" :" معظم الشعب المصري بيحب ميرفت أمين..هي كانت فتاة أحلام الجميع ولكن من طرف واحد" معقبا: "أنا كنت بحبها وكانت فتاة أحلامي من طرف واحد".واسترسل: لما اشتغلت أنا وهي قولتلها أنا كنت بحبك جدا من طرف واحد زمان.. معقبا: ميرفت أمين نجمة جميلة جدا وهي على خلق والتزام كبير".