وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مكتب توثيق الضواحي ..صور وفيديو

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، مقر فرع توثيق الضواحي بحي سخا بمدينة كفر الشيخ؛ لإنهاء معاناة المواطنين وتخفيف الازدحام والتكدس الذي شهده مقر الشهر العقاري القديم.





جاء ذلك بحضور المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري.





كما افتتح وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، محكمة كفر الشيخ الابتدائية، بحضور المستشار أسامة شعث، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، أعمال التطوير الجزئية بمنبى مجمع محاكم كفر الشيخ.





وقال اللواء جمال نور الدين، إن معاناة أهالي كفر الشيخ التي استمرت عشرات السنوات، ستنتهي بدءًا من اليوم السبت، بافتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، للموقع الأول لفرع توثيق الضواحي بحي سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية.





وتابع، محافظ كفر الشيخ، قائلًا، إنه جارٍ حاليًا التجهيز لمقر الفرع الثاني بـ عمارة الشرق للتأمين، موجهًا الشكر المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما يميز الموقعين الجديدين هو أداء الخدمة الكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق.





وتابع المحافظ أن المركز يضم صالة للمواطنين، وصالتين – أيضًا - لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل المواطن على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال خاصية النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـ 3 دقائق.



