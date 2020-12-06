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مرأة

علاج قشرة الوجه والاحمرار سريعا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
علاج قشرة الوجه للبشرة
علاج قشرة الوجه للبشرة الدهنية
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بقشرة الوجه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين عن علاج فعال يقضي على قشرة الوجه فى الحال يمكنك اتباع الآتي. 


وفقا لما نشره موقع wabmd، أنه يمكن علاج قشرة الوجه في المنزل، يمكن أيضًا علاج الحالات المستعصية من قبل طبيب الأمراض الجلدية، تعرفي على كيفية عمل كل من العلاج  وتغييرات نمط الحياة معًا للوقاية من قشرة الوجه.


طريقة علاج قشرة الوجه

خل التفاح (خفف بالماء أولًا باستخدام نسبة 1: 2 ، مما يعني 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح ممزوجًا بملعقتين كبيرتين من الماء) زيت شجرة الشاي (مخفف بزيت ناقل ). 

نصح الموقع بتكرار العلاج مرتين أسبوعيا ومعالجة قشرة الرأس بالشامبو المختص.

جل الصبار

زيت جوز الهند (قد يكون مفيدًا بشكل خاص لأنواع البشرة الأكثر جفافًا) من المهم إجراء اختبار التصحيح قبل 48 ساعة على الأقل. جربه في منطقة أقل وضوحًا ، مثل داخل مرفقك.

التخلص من قشرة الوجه فى يوم واحد

يمكنك تجربة المنتجات التالية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC):

حمض الساليسيليك ، والذي يمكن استخدامه لإزالة الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة
كريم الهيدروكورتيزون ، والذي لا يمكن استخدامه إلا لبضعة أيام في المرة الواحدة

قشرة الوجه والحواجب

قشرة الوجه والحواجب لعلاجها عليك باستعمال الشامبو المضاد للقشرة ، والذي يمكنك استخدامه أثناء الاستحمام كغسول للوجه

مرهم لعلاج قشرة الوجه

كريم الهيدروكورتيزون ، والذي لا يمكن استخدامه إلا لبضعة
المراهم والكريمات التي تحتوي على الكبريت
العلاجات الطبية

كريم لعلاج قشرة الوجه

كريم مضاد للفطريات بوصفة طبية
دواء مضاد للفطريات عن طريق الفم
الاستخدام المؤقت لكريم الهيدروكورتيزون بوصفة طبية
كورتيكوستيرويد (استخدام مؤقت فقط)

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