الأنبا إبرام مطران الفيوم يصدر بيانا بشأن الإجراءات الاحترازية بأديرة وكنائس المحافظة

أصدر نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم بيانا بشأن إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والإحترازية وتنظيم الخدمات الكنسية بكنائس الإيبارشية، نظرًا لتصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، علي أن يتم العمل بها إبتداء من يوم الأحد الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ إلي حين إشعار أخر.





وجاء فى البيان: "إنه نظرا لتصاعد معدلات الاصابه بفيروس كورنا المستجد فى الوقت الحالى، وحرصا من الكنيسة على سلامة الجميع.. تقرر أتخاذ بعض الاجراءات الوقائية والاحترازية، على أن يتم العمل بها إبتداء من يوم الاحد الموافق 13 ديسمبر 2020 والى حين أشعار أخر، وذلك على النحو الأتى:





تقتصر صلاة القداسات فى ثلاثة أيام فقط هى الأحد والاربعاء والجمعة أسبوعيا على ان يقام قداس واحد فقط فى كل يوم من الأيام المذكورة بجميع كنائس الايبارسية

الاستمرار فى العمل بالنظام القائم من حيث التحديد المسبق لليوم وللموعد لمن يرغب فى الحضور من خلال الاتصال التليفونى

أن يتراوح أعداد الحاضرين بكل قداس من 50 الى 100 فردا كحد أقصى بحسب سعة كل كنيسة على حده

يفضل عدم تكرار حضور القداسات الا مرة واحدة فى الشهر أو أكثر لاتاحة الفرصة للجميع بالحضور

لاتقام قداسات مخصصة لفئة عمرة معينة أو خدمة بذاتها ، وكذلك تعليق صلوات التسبحة الكيهيكية بجميع كنائس الايبارشيية وتتم متابعتها بالمنزل عقب القنوات الفضائية المسيحية

تعلق جميع الاجتماعات والخدمات والتربية الكنسية بجميع أنواعها لكافة المراحل العمرية

تقتصر صلاة الجنازة بكنائس الابيارشية على أسرة المتنقل بحد أقصى 20 فردا وبحضور أب كاهن واحد وشماس

تقام تذكارات الاربعين والسنوية بدير الانبا أور بعد التواصل المسبق مع الاب الراهب بالدير .





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الاستمرار فى أتمام سرى المعمودية والميرون بكنائس الايبارشية فى الثلاثة أيام المخصصة لاقامة القداسات ( الاحد والاربعاء والجمعة )، ولايزيد عدد الحاضرين عن 4 أفراد كحد اقصى، وتحديد يوم وموعد لاتمام الصلاة طبقا للنظام المخصص لحضور القداسات

تعليق الزيارات الفردية والجماعية لأديرة القديس العظيم الانبا أبرام بالعزب ورئيس الملائكة الجليل غريال بجبل النقلون والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان

الاستمرار فى صلاة الثالث وصلاة الحميم والزيارات المنزلية والرحلات داخل الفيوم وخارجها ومقابلات الاباء واستخدام قاعات المناسبات والانشطة الكنسية

ضرورة إتباع الجميع بدون أستثناء للاجراءات الصحية والوقائية فى الكنيسة وخارجها ، وأرتداء الكمامة وعدم المصافحة بالايدى والتباعد الاجتماعى وغسل الايدى وعدم المخالطة مع الاخرين عند ظهور أى أعراض مرضية ، وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية مع الاخرين واستخدام الكحول والمطهرات .





وطالب نيافة الانبا أبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم فى نهاية البيان الجميع بالصلاة من أجل أن يحفظ الله الجميع سالمين معافين فى ملء الصحة والعافية بشفاعة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الانبا أبرام ، وبصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى.