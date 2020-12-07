الـ "توك توك " وسيلة نقل كبار السن للجان انتخابات نواب الغربية

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية اليوم توافد عشىرات من كبار السن من الرجال والسيدات علي الادلاء باصواتهم امام لجان التصويت حيث حرصوا علي استغلال مركبات "التوك توك " كالوسيله للانتقالهم الي ابواب اللجان للادلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع علي مستوي قري ومراكز المحافظة .





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كما رفع كبار السن من رجال والسيدات علي رفع رايات وعلامات النصر مرددين هتافات "تحيا مصر ام الدنيا وسنكمل المسيره لبناء مصر المستقبل " .





كما ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول وذلك بحضور اللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية .





وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.





يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها ٢٨ مرشحا فرديا على ١٤ مقعدا ، وذلك داخل ٦٦١ مقرا انتخابيا بها ١١٥٩ لجنة فرعية تحتوى على ٣ مليون و ٤٥١ ألفا و ٣٣١ صوتا انتخابيا .





وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألفا و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليونا و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



