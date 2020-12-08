متى يكون الطفح الجلدي علامة على الإصابة بالسرطان؟

يجهل العديد من الأشخاص التفرقة بين الطفح الجلدى وسرطان الجلد ، لذلك كشف موقع medical news today كيفية التفرقة بينه سرطان الجلد والطفح الجلدي .





غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالصدفية من لويحات جلدية دائمة أو متقشرة أو حمراء أو وردية من الحكة أحيانًا ، يتشقق الجلد أيضًا ، مما قد يسبب المزيد من الانزعاج.





وأوضح الموقع، أن بعض الناس قد يجدوا أن هذا الجلد المتشقق ينزف أحيانًا ، خاصة بعد الحكة ، و يمكن لأخصائي الجلد ، أو طبيب الأمراض الجلدية ، عادة تحديد الطفح الجلدي الناتج عن سرطان الجلد على أنه مختلف عن تلك المرتبطة بمرض الصدفية. ومع ذلك ، قد يشعر بعض الناس بالقلق من سرطان الجلد عندما يرون طفح جلدي ، قد يكون هذا بسبب ظهور بعض أنواع سرطانات الجلد في كثير من الأحيان مع بعض السمات المتشابهة ، مثل تغير اللون إلى الوردي والأحمر.





وأضاف الموقع: من المهم أن نتذكر أن سرطانات الجلد تكون أكثر عرضة للظهور على أنها آفة معزولة أكثر من عدة آفات ، من ناحية أخرى ، فعادة ما تظهر الصدفية بعدة آفات. أيضًا ، قد لا تستجيب آفات سرطان الجلد للعلاجات النموذجية لمرض الصدفية، و عرّف أطباء الجلدية، سرطان الجلد ، على أنه بثرة أو قشرة لا تلتئم ، وتنمو مع مرور الوقت ، وقد يتعرفون على الورم الميلانيني في شكل شامة جديدة أو متغيرة.





وتبدو الشامات التي تشير إلى الورم الميلانيني، مختلفة عن الشامات الأخرى في الجسم. فعلى سبيل المثال ، قد تكون كالتالي:





-لها حدود غير منتظمة

-عدم التناسق

- تظهر مع مجموعة متنوعة من الألوان

- تكون أكبر من 6 ملليمترات

- تتغير مع الوقت





وعادةً لا يتم حل الطفح الجلدي الناتج عن سرطان الجلد من تلقاء نفسه ، على عكس الأمراض الجلدية الأخرى. فمع نمو السرطان، عادة ما يتغير حجم وشكل الآفة أو الطفح الجلدي. قد ينمو إلى طبقات أعمق من الجلد ويغير شكله.



