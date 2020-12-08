متى يكون الطفح الجلدي علامة على الإصابة بالسرطان؟

يجهل العديد من الأشخاص التفرقة بين الطفح الجلدى وسرطان الجلد ، لذلك كشف موقع medical news today كيفية التفرقة بينه سرطان الجلد والطفح الجلدي .
غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالصدفية من لويحات جلدية دائمة أو متقشرة أو حمراء أو وردية من الحكة أحيانًا ،يتشقق الجلد أيضًا ، مما قد يسبب المزيد من الانزعاج.
وأوضح الموقع، أن بعض الناس قد يجدوا أن هذا الجلد المتشقق ينزف أحيانًا ، خاصة بعد الحكة ، ويمكن لأخصائي الجلد ، أو طبيب الأمراض الجلدية ، عادة تحديد الطفح الجلدي الناتج عن سرطان الجلد على أنه مختلف عن تلك المرتبطة بمرض الصدفية. ومع ذلك ، قد يشعر بعض الناس بالقلق من سرطان الجلد عندما يرون طفح جلدي ، قد يكون هذا بسبب ظهور بعض أنواع سرطانات الجلد في كثير من الأحيان مع بعض السمات المتشابهة ، مثل تغير اللون إلى الوردي والأحمر.
وأضاف الموقع: من المهم أن نتذكر أن سرطانات الجلد تكون أكثر عرضة للظهور على أنها آفة معزولة أكثر من عدة آفات ،من ناحية أخرى ، فعادة ما تظهر الصدفية بعدة آفات. أيضًا ، قد لا تستجيب آفات سرطان الجلد للعلاجات النموذجية لمرض الصدفية، وعرّف أطباء الجلدية، سرطان الجلد، على أنه بثرة أو قشرة لا تلتئم، وتنمو مع مرور الوقت، وقد يتعرفون على الورم الميلانيني في شكل شامة جديدة أو متغيرة.
وتبدو الشامات التي تشير إلى الورم الميلانيني، مختلفة عن الشامات الأخرى في الجسم. فعلى سبيل المثال ، قد تكون كالتالي:
-لها حدود غير منتظمة
-عدم التناسق
- تظهر مع مجموعة متنوعة من الألوان
- تكون أكبر من 6 ملليمترات
- تتغير مع الوقت
وعادةً لا يتم حل الطفح الجلدي الناتج عن سرطان الجلد من تلقاء نفسه ، على عكس الأمراض الجلدية الأخرى. فمع نمو السرطان، عادة ما يتغير حجم وشكل الآفة أو الطفح الجلدي. قد ينمو إلى طبقات أعمق من الجلد ويغير شكله.
وقد يتطور سرطان الجلد في أماكن مرئية على الجلد، لذا فإن تحديده مبكرًا يكون أسهل من غيره من أنواع السرطان. ويؤدي القيام بذلك أيضًا إلى زيادة احتمالية نجاح العلاج، ومع ذلك يمكن أن يتطور سرطان الجلد أيضًا في المناطق التي لا يمكن رؤيتها بسهولة ، مثل الظهر وفروة الرأس وأسفل القدمين؛ لذا يجب على أي شخص غير متأكد من أعراضه الجلدية، أن يطلب استشارة فورية مع طبيب، أو طبيب أمراض جلدية.