مزاد علني لبيع 7 لوطات بضائع مستوردة بجمرك دمياط غدا



قالت مصلحة الجمارك المصرية ، في تقرير صادر عنها، إن عملية البيع ستتم في مزاد علني بنظام الأظرف المغلقة.



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ذكرت المصلحة أن اللوط الأول عبارة عن كمون بوزن 26.1 طن والثاني عبارة عن 1900شيكارة سمسم أبيض بوزن 95.2 طن ،و الثالث عبارة عن سمسم أحمر بوزن 92.7 طن داخل 1850 شيكارة.



واشترط مصلحة الجمارك عددا من الشروط لدخول المزاد، من بينها شراء كراسة الشروط بقيمة 300 جنيه من الإدارة بمنفذ دمياط، و تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الضريبية للمتقدم، و سداد 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد، و حضور المتقدم للمزاد شخصيا أو وكيله القانوني.



وأوضح التقرير أنه يحقق للجنة البيع رفع قيمة تأمين دخول المزاد اثناء الجلسة، علما بأن عملية البيع تتم وفقا لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، علي أن يتم عقد المزاد بالمعهد الثقافي الجمركي بمنفذ دمياط في الثانية ظهرا.



وشددت مصلحة الجمارك علي المشاركين في جلسة المزاد، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن الشروط لدخول المزاد وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.



وفي تصريحات سابقة اعلن السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن "الجمارك" حريصة على مصلحة المستثمرين والتواصل معهم لتقديم سبل الدعم اللازمة لتيسير أعمالهم والأخذ بمقترحاتهم ووضعها في الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في التنسيق بين مختلف الجهات للتيسير على المستثمرين.