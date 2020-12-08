مختار العشري يكشف أهمية وجود البيت المصري في فرنسا .. فيديو

قال مختار العشري ، رئيس البيت المصري في فرنسا، إنه من المفترض افتتاح البيت المصري اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن الآن ليس لدي موعد محدد للافتتاح.





وأضاف مختار العشري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أن البيت المصري يقيم فيه الدارسين والمغتربين من مصر، ويعتبر مكانا متكاملا لكل ما يحتاجه الطلاب.





البيت المصري هو أحد المشروعات المشتركة في إطار التعاون بين مصر وفرنسا، حيث تم إنشاؤه في أكتوبر 2017، مؤكدا أن مصر وفرت التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، خاصة أنه يقع على مساحة 34 ألف كيلومتر. وأوضح مختار العشري ،: أن





ونوه مختار العشري إلى أنه حريص دائما على التواجد خلف الرئيس السيسي في كل زياراته الخارجية مؤكدا إعجابه بموكب الرئيس السيسي والاستقبال التاريخي الذي تم له أمس في فرنسا.





ولفت مختار العشري، إلى أن الاستقبال لم يحدث لأي رئيس زار فرنسا من قبل، مشيرا إلى ان مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقة قوية بين قائدين محنكين.





وأشار إلى ان الجالية المصرية تنتظر تحركات الرئيس السيسي؛ لمؤازرته بعلم مصر، وتأكيد حب المصريين بالخارج لبلدهم وزعيمهم.





وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، امس الأول، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، حيث بحث خلالها سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، وشملت الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون تناولت كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.