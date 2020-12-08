تظاهرت بالغباء.. رسالة غامضة من أحمد فهمى على السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الفنان أحمد فهمى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد فهمى قائلا "جميع المشاكل بداخلك سببها انك تظاهرت بالغباء عندما فهمت، و ابتسمت وقت الحزن، والتزمت الصمت وقت الكلام"#احمد_خالد_توفيق ".من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح".مسلسل "أسود فاتح" هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.يذكر أن أحمد فهمي تحدث عن دوره في العمل، عبر بيان صادر عنه: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية"، متابعًا: "ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا (هيفاء وهبي)".وأشار إلى أن "خالد رجل طموح، ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها، ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه".وأعرب أحمد فهمي عن سعادته لتعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي، مُشيدًا بأدائها الفني، قائلًا: "ممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة".مسلسل أسود فاتح" يحكي حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.أحمد فهمي، ممثل ومغني مصري، بدأ حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار. وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدل وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على قناة إم بي سي