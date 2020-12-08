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رياضة

إيقاف إبراهيم حسن لمدة سنتين بسبب المنشطات وتغريم بيراميدز 10 آلاف دولار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز مع وقف التنفيذ لمدة عامين بسبب تعاطيه المنشطات.

وتعاطى إبراهيم حسن مواد محظورة على هامش مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت لجنة التأديب التابعة للكاف إيقاف إبراهيم حسن لمدة عامين منهم 22 شهرًا مع وقف التنفيذ وذلك لأنها السابقة الأولى له وعدم علمه بأنها مواد محظورة، ونيته استخدامها لعلاجه.

وسيتم إيقاف إبراهيم حسن لمدة شهرين من يوم 18 نوفمبر وحتى يوم 18 يناير المقبل.

وأعلن الكاف أيضًا تغريم بيراميدز مبلغ 10 ألاف دولار بسبب محاولة بعض مواليه التعدي على حكم مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.
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