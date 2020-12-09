إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير على كورنيش الإسكندرية .. صور

تعرّض إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، ونجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، لحادث تصادم، على طريق كورنيش الإسكندرية، منذ قليل.
وتداولت صور لـ إبراهيم حسن بعد الحادث المروري الذي وقع في منطقة لوران.
وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور وعلق عليها: "إبراهيم حسن "الكبير" يتعرض لحادث منذ قليل بمنطقة لوران في الإسكندرية.. نتمنى لك السلامة".
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادًا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.
وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الأزمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.
ويرغب محمد مصيلحي رئيس النادي في تخطي كل السلبيات التي تعرض لها الفريق الأول خلال الموسم الماضي وتسبّبت في تراجع ترتيب أبناء الثغر في جدول ترتيب الدوري المصري.
وعكف محمد مصيلحي عقب التعاقد مع العميد حسام حسن ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول عقب رحيل طلعت يوسف علي إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل والمنافسة على كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير أبناء الثغر.