إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير على كورنيش الإسكندرية .. صور

تعرّض إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، ونجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، لحادث تصادم ، على طريق كورنيش الإسكندرية ، منذ قليل.





وتداولت صور لـ إبراهيم حسن بعد الحادث المروري الذي وقع في منطقة لوران.





وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور وعلق عليها: "إبراهيم حسن "الكبير" يتعرض لحادث منذ قليل بمنطقة لوران في الإسكندرية.. نتمنى لك السلامة".



