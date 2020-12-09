مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتنافسان بنفس الإطلالة

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة سوداء في العرض الخاص لفيلم "عنها" الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





وظهرت ياسمين صبرى بإطلالة مختلفة مرتدية جمبسوت أسود أنيقا واعتمدت على الماكياج الثقيل وتسريحة الشعر البسيطة لإبراز الإطلالة.





ولم تكن الفنانة ياسمين صبرى هي الأولى التي تظهر بهذا التصميم، وسبقتها الفنانة هيفاء وهبى خلال ظهورها فى إحدى جلسات التصوير أيضا بنفس الجمبسوت ولا توجد أى اختلاف بين التصميمين.





وعلى جانب اخر، أشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.







وكتبت ياسمين صبري، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، "انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا".



وأضافت ياسمين صبري "تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات أسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

وكشفت الفنانة ياسمين صبري، عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها فى برنامج "mbc trending"، "لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض".







وتزوجت ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.







يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.







ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى".