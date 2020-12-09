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افتتاح أسطوري.. زاهي حواس: السيسى يتابع إنشاءات المتحف المصري الكبير..فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  العالم الأثري زاهي حواس، إنه قام بتصميم كتالوج المتحف المصري الكبير بالكامل، مضيفا:" سعدت  أنني بدأت  مع فاروق حسني في إنشاء المتحف المصري الكبير".

وأضاف  زاهي حواس  في  حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، ان  الرئيس السيسي يتابع عمليات الإنشاء داخل المتحف المصري الكبير وسوف  نشهد افتتاحا اسطوريا للمتحف.

وتابع زاهي حواس:"  كل قطع توت عنخ امون بها إبداع فني  وسوف يتم عرضها في المتحف المصري الكبير، والمتحف مؤسسة ثقافية ضخمة تعرض تاريخ مصر القديمة وتقدم العلم والتكنولوجيا التي قام بتصميمها الفراعنة".

واكمل زاهي حواس:"  لو سألت أي طفل في العالم  عن الحضارة الفرعونية في مصر سوف يتحدث عن الاهرامات وتوت عنخ امون والمومياوات.

وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا فى سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. 

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من ٦٠ يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة. 

وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين.
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