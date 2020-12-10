أول ضابط مناوبة على سفن الصيد تروي كواليس التحاقها بالمجال (خاص)

قسم صناعة سفن ولكنها لم توفق في ذلك، فالتحقت بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بكلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي قسم مصايد. قالت ميادة رمضان ، أول سيدة مصرية تعمل كظابط مناوب على سفن الصيد، إنها كانت تطمح في الالتحاق بكلية الهندسة









وأضافت ميادة، ابنة الإسكندرية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها اجتهدت في الكلية لتعويض حلمها القديم في الالتحاق بالهندسة، وتفوقت في دراستها ونجحت في أن تحتل المرتبة الثانية على دفعتها، وحصلت على مجموع تراكمي GPA 3.85، وتخرجت عام ٢٠٢٠.









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وأشارت ميادة، ٢٣ عاما، إلى أن مشروع تخرجها كان بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".













وأكدت أن أسرتها هي أحد أسباب تخصصها لتكون ضابط مناوبة على سفن الصيد، حيث تمتهن أسرتها مهنة الصيد، قائلة: "أنا في المجال أبا عن جد وأهلي كلهم يعملون في مجال الصيد منذ أكثر من ٢٥ عاما، ووالدي لديه مركب صيد، وأخي الأصغر ضابط لاسلكي، لكنه لم يتخرج بعد".













وأوضحت أن وظيفتها تتضمن وتتمثل في مراقبة مراحل الصيد المختلفة على ظهر السفينة، وخط سير السفينة، فضلا عن حل أي مشكلة قد تتعرض لها سفن الصيد أثناء رحلاتها، عبر اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.









وأشارت إلى أنها حصلت على دورة تأهيلية في معهد السلامة البحرية، ودخلت الامتحانات التأهيلية لضابط المناوبة على سفن الصيد وتمكنت من الحصول على الرخصة يوم الثلاثاء.









ولفتت إلى أنها تقدمت للعمل في الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة للقوات المسلحة، معربة عن أملها في العمل في أسطول الصيد الموجود بالشركة.









وحول طبيعة عملها وكونها أول سيدة في هذا المجال، أكدت ميادة أنها لم تجد صعوبة في الأمر، ولم تواجهها أية مشاكل حتى الآن، وتعلمت من وظيفتها التعامل مع كل العقبات التي تواجهها، موجهة الشكر على مساعدتها ودعمها لمواصلة مشوارها وحلمها.



