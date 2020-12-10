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أخبار البلد

وزيرة الصحة تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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محمد غالي

تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس،  و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.
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