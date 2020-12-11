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رياضة

ضربة البداية.. حكام مباريات الدوري الممتاز اليوم

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام ضربة البداية فى مباريات الدوري الممتاز اليوم الجمعة. جاءت الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي: مباراة انبي وأسوان عبدالعزيز السيد حكما للساحة وثنائي المساعدين وائل شعبان وعمر فتحى وحكما رابعا أشرف مسعد وحكما للفيديو محمود بسيوني ويساعده احمد عبدالله. مباراة طلائع الجيش والجونة محمد سلامة حكما للساحة ويعاونه الثنائى تامر رشاد وأحمد عبد الغني وحكما رابعا سالم متعب ومصطفى مدحت حكما لتقنية الفيديو ومساعده أحمد حمدى. مباراة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا محمد يوسف حكما للساحة ويساعده الثنائى هشام الدسوقى واسامة السيد وحكما رابعا محمد الدسوقى ونادر قمر الدولة حكما لتقنية الفيديو على أن يساعده مصطفى عثمان. يذكر أن فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو سوف يواجه نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى بالدورى الجديد فيما يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره مصر المقاصة يوم الاحد القادم.
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