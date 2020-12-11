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وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "جرين تك إيجيبت" مستجدات التعاون لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
اجتمع المهندس  محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والوفد المرافق له لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية  بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي  .

وأكد الوزير " مرسى " خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة ، وأوضح أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة ، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة .

ومن جانبه أستعرض "روبرت فالك" رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعى (شبرامنت وأبو رواش) تمهيدًا للبدء فى تنفيذ المشروع وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي و"جرين تك" فى شهر أكتوبر من العام الجارى .

ومن جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر ، بأن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات القائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحقق عائد إقتصادى وبيئى كبير للدولة .
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