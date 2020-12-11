القومي للبحوث الفلكية يرصد ظاهرة جديدة.. اعرف تفاصيلها الآن

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد ظاهرة زخة شهب الجوزاء أو ( ما تسمى أيضا بالتوأمان) وتنتج هذه الظاهرة من الغبار الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982، بينما يمر كوكبنا في هذا السيل الغزيز من الحطام .





ويتم مشاهدة هذه الظاهرة في الليل بحيث تتألف من نحو 150 شهابًا في الساعة في ذروته، وزخة شهب الجوزاء هي ملكة الزخات الشهابية ، حيث يعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة إضافة إلى تعدد ألوانها .





من جانبه، قال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد بأن شهب الجوزاء تأتى سنويا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر يوم 14 ديسمبر وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر شهب الجوزاء كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم).





وأضاف انه تم رصدها بدءا من ليله الأمس من مرصد القطامية الفلكي بشكل جميل ورائع ، كما أنه جاري رصد باقى الظواهر الفلكية لهذا الشهر خلال مجموعات بحثية من القسم.

‏