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اقتصاد

هالة السعيد: تعزيز تنافسية الجامعات الـمصرية وعدالة في توزيع الفرص بين الـمحافظات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:31 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة مدينة السادات بالمنوفية وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعات المصرية لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجهها فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الاهتمام بتعزيز تنافسية الجامعات الـمصرية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين الـمحافظات، وتطوير التعليم بما يتوافق ومتطلّبات سوق العمل.

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وخلال الزيارة تفقد وفد الوزارة المشروعات المنفذة على أرض الجامعة، والتعرف على الاحتياجات العاجلة والملحة بخطة عام 20/2021، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجامعة بخطة العام المالي 2021/2022.

وتضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروع إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية ( أ - ب ) بكلية السياحة والفنادق بتكلفة 302 مليون جنيه، ومشروع إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية ( أ - ب ) بكلية الحقوق بتكلفة كلية 300 مليون جنيه، وكذلك مشروع إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية ( أ - ب ) بكلية التربية بتكلفة 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية والأقسام العلمية بكلية الصيدلة بتكلفة كلية 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية والأقسام العلمية بكلية الهندسة التقنية بتكلفة كلية 202 مليون جنيه، فضلًا عن تفقد أعمال استكمال البنية التحتية بالحرم الجامعي بتكلفة كلية 299 مليون جنيه.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد اسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة.

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