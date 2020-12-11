أشرف حاتم: "سينوفارم" الصيني يمكن تشبيهه بلقاح الإنفلونزا

أكد أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن لقاح سينوفارم الصيني الذي حصلت مصر على أولى شحناته أمس لقاح تقليدي جرى تجربته كثيرًا.





وأضاف "حاتم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، والمذاع "DMC": "يمكن تخزين سينوفارم في الثلاجات العادية ما بين درجتين إلى 8 درجات مئوية وهو ما يسهل عمليات نقله وتخزينه، كما أنه يمنع وصول المصابين إلى الحالات المتوسطة والخطيرة، لكن هذا سيحدث عند تلقيح المواطنين".





وتابع: "سيتم البدء بالفرق الصحية، لكن من حصل على اللقاح في التجارب السريرية لم يصب بالفيروس، ومن أصيب منهم لم تصل حالته إلى متوسطة أو شديدة، ويمكننا تشبيهه بلقاح الإنفلونزا، فهذا اللقاح لا يحمي بشكل كامل، لكن إذا أصيب الشخص الذي حصل عليه فإن المرض يكون بسيطًا".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن معلومات مهمه لقاح فيروس كورونا كوفيد -19.





وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم.





واضافت الوزارة، ان الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى وخاصة العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى.



