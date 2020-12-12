مقدرة مصر على إنتاج لقاح كورونا وتصديره لإفريقيا.. صحة النواب توضح

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تصريحات وزارة الصحة بشأن وجود خط إنتاج جديد لإنتاج اللقاح الصيني في مصر يعد خطوة مهمة جدًا، حيث إن العالم أجمع متعطش للقاحات بوجه عام، حيث إنها الأمل لمواجهة كوفيد "19" الذي اجتاح العالم وأثر على الإنتاج والاقتصاد العالمي، لكن مصر واجهت الأزمة وأدراتها بشكل جيد أدي إلى تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية بالنسبة لمعظم دول العالم.





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى حالة استطاعت مصر فعلا الحصول على الموافقة لإنتاج اللقاح هنا بمصر ستكون حققت إنجازا كبيرا، حيث إن لدينا فى مصر القدرة على الإنتاج والتصنيع والتصدير أيضا، لافتا إلى أن مصر من الدول المشهود لها بإلإنتاج الجيد ولها تاريخ كبير فى مجال صناعة الأدوية واللقاحات والأمصال.





وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مصر لديها مصانع كبيرة ولديها القدرة والإمكانيات على التصنيع، لافتا إلى أن الحصول على الموافقة الصينية لإنتاج اللقاح، فمن المتوقع الحصول على الموافقة الصينية نتيجة لمواقف مصر مع الصين فى بداية أزمتها مع فيروس كورونا حيث أن مصر قدمت المساعدات وستضع الصين فى اعتبارها كل مواقف مصر السابقة معها.





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، "إذا تمت خطوة التصنيع في مصر داخل معامل فاكسيرا سنكون محطة تصدير للدول الأفريقية بعد الإنتاج داخل مصر".





ونوهت الدكتورة هالة زايد بأن الوزارة دشنت موقعًا إلكترونيًا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.





وأشارت إلى أنها شاركت فى التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.