عادات غذائية سيئة.. استشاري: مصر هي الدولة رقم واحد عالميا في انتشار السمنة بالنسبة لعدد السكان

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن مصر هي الدولة رقم واحد في انتشار السمنة عالميا بالنسبة لتعداد السكان،





وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن القيادة السياسية طالبت كثيرًا بضرورة الحرص من امراض السمنة، من خلال ممارسة الرياضة، ادراكًا منها بخطورة السمنة.





ولفت إلى أن سبب انتشار السمنة هو اتباع العادات الغذائية السيئة، من خلال تناول الوجبات السريعة، مشيرًا إلى أن مصر في عام 2010 كانت رقم 12 على العالم في انتشار السمنة، والولايات المتحدة كانت تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، ولكن الآن الوضع اختلاف، حيث أصبحت مصر رقم واحد، وأمريكا رقم 12، وهذا بسبب انتشار التوعية في أمريكا بضرورة تناول الوجبات الغذائية الصحية.