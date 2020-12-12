عادات غذائية سيئة.. استشاري: مصر هي الدولة رقم واحد عالميا في انتشار السمنة بالنسبة لعدد السكان

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن مصر هي الدولة رقم واحد في انتشار السمنة عالميا بالنسبة لتعداد السكان،
وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن القيادة السياسية طالبت كثيرًا بضرورة الحرص من امراض السمنة، من خلال ممارسة الرياضة، ادراكًا منها بخطورة السمنة.
ولفت إلى أن سبب انتشار السمنة هو اتباع العادات الغذائية السيئة، من خلال تناول الوجبات السريعة، مشيرًا إلى أن مصر في عام 2010 كانت رقم 12 على العالم في انتشار السمنة، والولايات المتحدة كانت تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، ولكن الآن الوضع اختلاف، حيث أصبحت مصر رقم واحد، وأمريكا رقم 12، وهذا بسبب انتشار التوعية في أمريكا بضرورة تناول الوجبات الغذائية الصحية.
ونوه إلى ان هناك ضرورة لخفض السمنة خاصة في منطقة البطن، لأنه تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن النبتات الطبية المتواجدة في المنظومة الطبية آمنة تمامَا، ولا يوجد خطورة من تناولها.