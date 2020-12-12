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توك شو

استشاري: السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:06 م
السمنة
السمنة
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن السمنة في حد ذاتها ليست مرض، ولكنه مقدمة للإصابة بالكثير من الأمراض.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أمراض السمنة تبدأ بالأمراض الجلدية وتساقط الشعر إلى الإصابة بالسكر والقلب والسرطانات والكثير من الأمراض الأخرى.

ولفت إلى أن 80% من مصابي السمنة معرضين للإصابة لجميع أمراض السمنة ، مشيرًا إلى أن اهم سبب للإصابة بمرض السمنة هو تناول الطعام الغير صحي، وليس الأكل بصفة عامة.

وأضاف ممثل لمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، أن المنظومة لا يوجد فيها أي أعراض جانبية على الإطلاق حتى ولو تناولها 30 شهرًا على حد تعبيره.
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