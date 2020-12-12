استشاري: السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن السمنة في حد ذاتها ليست مرض، ولكنه مقدمة للإصابة بالكثير من الأمراض.
وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أمراض السمنة تبدأ بالأمراض الجلدية وتساقط الشعر إلى الإصابة بالسكر والقلب والسرطانات والكثير من الأمراض الأخرى.
ولفت إلى أن 80% من مصابي السمنة معرضين للإصابة لجميع أمراض السمنة ، مشيرًا إلى أن اهم سبب للإصابة بمرض السمنة هو تناول الطعام الغير صحي، وليس الأكل بصفة عامة.
وأضاف ممثل لمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، أن المنظومة لا يوجد فيها أي أعراض جانبية على الإطلاق حتى ولو تناولها 30 شهرًا على حد تعبيره.