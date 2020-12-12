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انفجار المخ.. استشاري: السمنة تؤدي إلى الوفاة..فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن هناك ضرورة لخفض السمنة خاصة في منطقة البطن، لأنها تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن النبتات الطبية المتواجدة في المنظومة الطبية آمنة تمامَا، ولا يوجد خطورة من تناولها. 

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن السمنة خطر جدًا على القلب، وتؤدي الى انسداد الشرايين التي لا تعالج إلا عن طريق القسطرة، مشيرًا إلى أن السمة قد تؤدي الى تصلب الشرايين،  وهذا  قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطة.

ولفت إلى أن الجلطة قد تؤدي إلى انفجار في المخ، وهذه مشكلة كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة خفض الوزن، لأن هذا قد يؤدي إلى وقف القلب والوفاة لا قدر الله.


ونوه إلى أن 80% من مصابي السمنة معرضين للإصابة لجميع أمراض السمنة ، مشيرًا إلى أن اهم سبب للإصابة بمرض السمنة هو تناول الطعام غير الصحي، وليس الأكل بصفة عامة.

وأضاف ممثل لمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، أن المنظومة لا يوجد فيها أي أعراض جانبية على الإطلاق حتى ولو تناولها 30 شهرًا على حد تعبيره.
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