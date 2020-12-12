انفجار المخ.. استشاري: السمنة تؤدي إلى الوفاة..فيديو

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن هناك ضرورة لخفض السمنة خاصة في منطقة البطن، لأنها تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن النبتات الطبية المتواجدة في المنظومة الطبية آمنة تمامَا، ولا يوجد خطورة من تناولها.
وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن السمنة خطر جدًا على القلب، وتؤدي الى انسداد الشرايين التي لا تعالج إلا عن طريق القسطرة، مشيرًا إلى أن السمة قد تؤدي الى تصلب الشرايين، وهذا قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطة.
ولفت إلى أن الجلطة قد تؤدي إلى انفجار في المخ، وهذه مشكلة كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة خفض الوزن، لأن هذا قد يؤدي إلى وقف القلب والوفاة لا قدر الله.
ونوه إلى أن 80% من مصابي السمنة معرضين للإصابة لجميع أمراض السمنة ، مشيرًا إلى أن اهم سبب للإصابة بمرض السمنة هو تناول الطعام غير الصحي، وليس الأكل بصفة عامة.
وأضاف ممثل لمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، أن المنظومة لا يوجد فيها أي أعراض جانبية على الإطلاق حتى ولو تناولها 30 شهرًا على حد تعبيره.