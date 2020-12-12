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فن

كرهتني في الحب لـ تامر حسني تحصد 11.4 مليون مشاهدة.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:53 م
تامر حسني - كرهتنى
تامر حسني - كرهتنى فى الحب
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سعيد فراج
حصدت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى 11 مليونًا و447 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب في 7 نوفمبر الماضي.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي.. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق.. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك  أيام صعبة الله لا يعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك". 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حققت أغنية «قولني كلام» للفنان تامر حسني، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات، إذ حصدت الأغنية 9 ملايين و565 ألف مشاهدة، حتى الآن.

وتقول كلمات أغنية «قولني كلام» لـ تامر حسني: «قولّني كَلام أول مره اقوله  .. مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي.. عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته .. هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي .. قبل منه لا محدش فَرقلي أتقابلت بيه قوام قلبي راقلي قَلي هو ده لقيت حُب عُمري ياما استنيناه كان فين من بَدري .. ياعيني عَليه يا سيدي عَلّي عَلّي  .. عَلّي  شَدني وبقى شَمسي قمري أنا كُنت فين أنا قبل أما اقبلو ده لو يتمنى ايه حالًا يتجابله».

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب. 
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