ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من مهرجان "نجم العرب".. أحمد زاهر يحصل على جائزة أفضل ممثل درامي لعام 2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشر الفنان أحمد زاهر صورا من تكريمه بمهرجان "نجم العرب"، لحصوله على أفضل ممثل درامي لعام  ٢٠٢٠، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستجرام.

 

يظهر أحمد زاهر بإطلالة أنيقة كلها باللون الأسود، وعلق زاهر على الصور كاتبًا: "الحمد لله والشكرلله جائزه نجم العرب افضل ممثل درامي لعام ٢٠٢٠ عن دور فتحي في البرنس".

 

وأكمل زاهر: "شكرا المخرج و المؤلف محمد سامي علي كل شيء شكرا كل كاست المسلسل شكرا كل كرو المسلسل شكرا شركه سينيرجي علي توفير كل سبل النجاح واهدي جائزتي للبطل الحقيقي للمسلسل الاستاذ محمد سامي و شكرا الديزاينر اسلام سعد علي تصميم بدلتي شكرا رامي انور علي الصور الجميله دي و شكرا مهرجان نجم العرب واخيرا و اولا شكرا لكل جمهوري العربي العظيم اللي صوتلي عشان اخد الجايزه الجميله دي شكرا اغلي جمهور".

 

وعلق نخبة من الفنانين على الصور مباريكن لأحمد زاهر علي الجائزة، وإبداعه في دوره بمسلسل البرنس، ومنهم: حمدي الميرغني، ملك أحمد زاهر، رانيا محمود يس، زينة، لجين عمران، وشيماء سيف.

 

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

 

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

 

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.  المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

 

وتشارك ملك أحمد زاهر والدها في مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

 

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

 

 مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للسنة الثالثة على التوالي.. محمد رمضان يحصل على جائزة أفضل ممثل عربي في٢٠٢٠

خريجة 2021.. شاهد ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور

زي القمر.. بدرية طلبة تفاجئ متابعها في أحدث ظهور لها

نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس" بصحبة محمد رمضان|شاهد

إدوارد ينضم لأسرة مسلسل نسل الأغراب

بفستان أبيض.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

في ذكرى رحيل زبيدة ثروت.. تعرف على عدد زيجاتها

البلطى بـ20 جنيها.. أسعار السمك فى الأسواق اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020

تخصص فى صيد العقارب والثعابين.. خريج آثار يعالج المرضى بالسم وينجو من 300 لدغة بدون مصل

"لو فيه خير مكنش الأهلي استغنى عنه".. عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه

تقرير يكشف سر إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور

فستان زفاف مسكون.. عروس تمر بأحداث مرعبة قبل زواجها | صور

لصوص ولكن.. أغرب جريمة سرقة لسيارة مرسيدس| صور