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حوادث

القضاء الإدارى يرجئ طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، نظر الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لآخر الجلسة، وذلك عقب انتهاء المحكمة من نظر القضايا المتداولة.


ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.
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