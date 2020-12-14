الحضن أبرزها.. 10 نصائح للتعامل مع البنات فى سن الطفولة لتنمية الشخصية

استعرض الدكتور أحمد عريف ،مدير ادارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بدمياط ، بعض النصائح الهامة لاسرة والخاصة بالتعامل مع الاطفال من البنات في سن الطفولة ، خاصة وان الطفلة في هذا السن تحتاج الى مزيد من الرعاية والاهتمام من قبل الاب والام معا.





وقال عريف ان هناك عدة نصائح يجب اتباعها مع البنات في سن الطفولة" وهى كالاتى:





1 ) أحضنها" لما تصحى من النوم، ولما تيجي تنام، وهي رايحة المدرسة، وهي راجعة من المدرسة، وهي مبسوطة وهي زعلانة وهي موجوعة، احضنها. الحضن مضاد حيوي ضد الخذلان والوجع، ومطهّر للقلب من الألم والتخلي.



