شبح يصرخ بصوت مرعب ويفزع أصحاب المنزل النائمين .. فيديو

كشف مقطع فيديو، عن صوت مرعب لصرخة "تبدو كأنها لإنسان" قادمة من غرفة معيشة فارغة في منتصف الليل.





قام أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي Reddit بتحميل لقطات مخيفة بمنتدى الأشباح وقال إن الصوت كان مرتفعًا جدًا لدرجة أنه أيقظه، وبعد فحص الكاميرات الخارجية ، قال إن الضوضاء جاءت بالتأكيد من داخل المنزل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ديلي اكسبريس.





ويوضح المقطع ، الغرفة وهي لا تزال مظلمة تمامًا وقطة سوداء تنام على الأريكة.





فجأة ، اندلع صراخ من مكان قريب واستيقظت القطة النائمة بعنف عند سماع الصراخ.





كتب صاحب المنزل على مقطع الفيديو: "سمعت صراخا في منتصف الليل بينما كنت أنا وزوجتي نائمين".





وأضاف أن صوت الصراخ كان يأتي من غرفة المعيشة، حيث رأى الكثير من الأحداث الغريبة الأخرى في هذا المنزل."





ومنذ نشر المقطع تم تداوله لأكثر من 1000 مرة وترك مئات المؤمنين بالاشباح تعليقات يحاولون استنتاج سبب صدور هذا الصوت بالمنزل.