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ديني

دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
د شوقي علام
د شوقي علام
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عبد الرحمن محمد
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، الاثنين، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا، بعد غروب الشمس .
 
وأوضحت الإفتاء في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الفيسبوك عقب صلاة المغرب، مؤكدةً أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

ونبهت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.

وتابعت: "وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية".
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