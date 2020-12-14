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الأرصاد تحذر من طقس الغد.. برودة وأمطار وأتربة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:31 م
طقس
طقس
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عبد الخالق صلاح
حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال، اليوم الاثنين.


وأوضحت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، انخفاض درجات الحرارة اليوم 5 درجات عن يوم الأحد تبدأ مع فترة الظهيرة.


وأوضحت أن معظم الأنحاء ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون على السواحل الشمالية، تمتد لبعض محافظات الوجه البحري لكنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة.


وأشارت إلى أن البلاد ستشهد نشاطا لرياح مثيرة للأتربة والرمال على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ستقل معها الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية من اليوم وغدًا الثلاثاء.
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